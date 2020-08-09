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Google выпустит смартфон с гибким экраном — СМИ 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Google выпустит смартфон с гибким экраном
Фото: Reuters
Американская компания Google готовит к выходу несколько новых смартфонов Pixel, включая модель с гибким экраном. Об этом сообщает портал 9to5google со ссылкой на внутренний документ Google.
По данным портала, в следующем году компания Google представит три новых модели смартфонов линейки Pixel. Новые устройства упоминаются в документе под кодовыми названиями «Raven», «Oriole» и «Passport».
Сопроводительная документация даёт понять, что последняя из этих моделей является смартфоном с гибким экраном. Ожидается, что эти модели поступят в продажу в четвёртом квартале 2021 года.
Смартфоны с гибким экраном появились на рынке в 2019 году. В настоящее время устройства этого типа выпустили компании Samsun, Huawei и Lenovo. Выход гибких смартфонов сопровождался задержками с техническими проблемами, а сами эти модели остались нишевыми устройствами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года компания Samsung представила новую модель смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip.
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Наука и техника , Гаджеты , Google
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