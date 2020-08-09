Google выпустит смартфон с гибким экраном

Американская компания Google готовит к выходу несколько новых смартфонов Pixel, включая модель с гибким экраном. Об этом сообщает портал 9to5google со ссылкой на внутренний документ Google.

По данным портала, в следующем году компания Google представит три новых модели смартфонов линейки Pixel. Новые устройства упоминаются в документе под кодовыми названиями «Raven», «Oriole» и «Passport».

Сопроводительная документация даёт понять, что последняя из этих моделей является смартфоном с гибким экраном. Ожидается, что эти модели поступят в продажу в четвёртом квартале 2021 года.

Смартфоны с гибким экраном появились на рынке в 2019 году. В настоящее время устройства этого типа выпустили компании Samsun, Huawei и Lenovo. Выход гибких смартфонов сопровождался задержками с техническими проблемами, а сами эти модели остались нишевыми устройствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года компания Samsung представила новую модель смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip.