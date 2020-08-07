Лучше, чем у Маска: Рогозин пообещал создать новую ракету 

Речь идет о разработке многоразовой первой ступени для ракеты «Союз-СПГ», которая, как ожидается, должна превзойти аналогичный агрегат для Falcon 9 от Space X Илона Маска.

Предполагается, что носитель, который будет поставлен на замену ракете «Союз-2», будет работать на метане и использоваться гораздо чаще, чем американский аналог.

«Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что российские специалисты внимательно следят за американскими разработками, но не повторяют достижения заокеанских коллег, а пытаются превзойти их.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Илон Макс припомнил «подкол» Рогозина за 2014 год, когда глава «Роскосмоса» предложил американскому предпринимателю запускать людей в космос при помощи батута. Бизнесмен после успешного запуска первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции в мае 2020 года заявил, что «батут работает».