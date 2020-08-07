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Химик рассказал, как мука могла спровоцировать взрыв в Бейруте. ЭКСКЛЮЗИВ 

Мир24 51 минуту назад
Мука могла спровоцировать катастрофу в Бейруте
Фото: ТАСС
Пыль муки, которая хранилась рядом с местом взрыва в порту Бейрута, могла привести к детонации аммиачной селитры. Каким образом могло произойти ЧП такого масштаба, телеканалу «МИР 24» рассказал доктор химических наук, главный научный сотрудник химического факультета МГУ Алексей Бобровский.

«Пыль муки является аналогом боеприпасов объемного взрыва, когда распыляется нечто в воздухе, это поджигается, наблюдается детонация. Возможна ситуация, когда пыль муки из-за ничтожного электростатического разряда могла сама сдетонировать и вызвать детонацию селитры», — сказал он.

По мнению Алексея Бобровского, к ЧП в порту также мог привести пожар, вследствие чего селитра сильно нагрелась и сдетонировала. На кадрах, которые распространялись с места происшествия, было видно, что взрыву предшествовало возгорание. Катализатором мог послужить какой-то детонатор или дополнительная взрывчатка, отметил эксперт.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По последним данным, погибли более 130 человек, пострадавших около 5 тысяч.
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Наука и техника , Катастрофы , Алексей Бобровский , МГУ , Бейрут
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