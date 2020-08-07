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Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток 

Lenta.ru 9 минут назад
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»
Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Об этом пишут «Известия».
ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную широким воспалительным процессом в легких. Он вызывает одышку, учащенное дыхание, синеватый окрас кожи. Однако, как открыли канадские исследователи, снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2. Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине.
Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин, рост концентрации ACE2, с одной стороны, может увеличить риск проникновения коронавируса в клетку. С другой, когда фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида AngII, помогающего усилить воспалительную реакцию. Например, он сужает сосуды. «Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19», — пришел к выводу специалист.
Помимо этого, ресвератрол может подавлять клетки иммунной системы, и если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, то возможно, что ресвератрол оказывает положительное влияние именно при развитии этого осложнения.
Ресвератрол содержится в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре черники, клюквы и винограда.
Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запантетовало российский препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции. Общее название исходного препарата «даларгин». В ФМБА пояснили, что прежде его использовали для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
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Наука и техника , МГУ , Федеральное медико-биологическое агентство , газета "Известия"
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