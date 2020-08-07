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Рогозин рассказал о планах отправки экспедиции на астероид 

РИА Новости и ещё 9 41 минуту назад
Россия начнёт подготовку экспедиции на астероид
Фото: © ESO / M. Kornmesser
Предприятия "Роскосмоса" приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид, такие технологии могут быть созданы до конца следующего десятилетия, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть задача — научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль. Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать", — сказал он.

Рогозин пояснил, что такую технологию вполне возможно создать до 2030 года.
В то же время он не уточнил, о посадке на какой астероид идет речь.
Ранее высадку астронавтов на астероиде планировали в НАСА, однако там отказались от этих планов в пользу возобновления полетов на Луну.
В 2014 году мягкую посадку на комету Чурюмова-Герасименко совершил европейский зонд Philae. В 2018-2019 годах в рамках японской миссии "Хабуяса-2" на астероид Рюгу сели модули Rover-1A, Rover-1B, MASCOT, а затем и сам одноименный зонд.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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