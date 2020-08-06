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Деревья предлагают подключить к 5G 

Популярная механика 2 часа назад
Деревья предлагают подключить к 5G
Фото: Популярная механика
С помощью специальных сенсоров ученые хотят следить за состоянием леса.
В ожидании повсеместного распространения сетей 5G команда ученых из немецкой Высшей школы прикладных наук Остфалия занялась разработкой возможных способов применения новой технологии в лесном хозяйстве. Сегодня учет лесов, оценка их состояния и здоровья проводится с помощью различных методик — от пеших обходов до облета дронами, но использование 5G в этой сфере, как уверены ученые, открывает совершенно новые возможности.
Исследователи предлагают оснастить деревья специальными сенсорами, которые будут следить за их состоянием. «Каждое дерево будет в этом случае „рассказывать“ нам в режиме реального времени, как у него обстоят дела. Хватает ли ему влаги? Или ее слишком много? Не слишком ли жарко? Нет ли признаков появления короедов? Как себя чувствует корневая система? Каков окружающий дерево воздух?» — объясняет профессор Андреас Лигоки.
При этом собираемые сенсорами данные после анализа и обработки могут использоваться не только для непосредственной оценки состояния леса. Авторы проекта считают, что на их основе можно, например, можно построить информационную систему, которая будет рассказывать посетителям леса «цифровые истории», в том числе и с применением технологий дополненной реальности.
Использование таких сенсоров может быть полезно и для древообработки. Машины для рубки леса смогут в режиме реального времени получать информацию о качестве и состоянии древесины, а затем использовать ее для сортировки сырья и определения сфер его применения.
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