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Найден ближайший родственник динозавров 

Lenta.ru 1 час назад
Найден ближайший родственник динозавров
Фото: Robert Lind / Legion-media.ru
Ученые Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили родственника динозавра, сохранившегося до нашего времени. Об этом говорится в опубликованном в научном издании Nature исследовании.
Специалисты выяснили, что гаттерия или туатара является единственным ближайшим родственником динозавров и встречается на нашей планете до сих пор. Рептилия появилась в триасовый период около 250 миллионов лет назад, животное проживает исключительно в Новой Зеландии. Ученые также секвенировали геном родственника динозавров, то есть определили аминокислотную последовательность ДНК и РНК, и выяснили, что гаттерия имеет связь и с рептилиями, и с млекопитающими.
Оказалось, что геном ее содержит около 4 процентов так называемых «блуждающих» генов, порядка 10 процентов генов, относящихся к утконосам и ехиднам, и менее одного процента — к млекопитающим, таким, как человек. «Это было весьма необычное наблюдение, которое показало, что геном гаттерии представляет из себя комбинацию компонентов млекопитающих и рептилий», — заявил профессор Университета Аделаиды Дэвид Адельсон (David Adelson).
«Гаттерии — последний выживший вид рептилий, ходивших по нашей планете вместе с динозаврами», — отмечает уникальность открытия Адельсон. По мнению ученых, рептилии крайне рано — около 250 миллионов лет назад — отделились от вида ящериц и змей. При этом приматы возникли всего около 65 миллионов лет назад, а гоминиды, от которых произошли люди, появились примерно шесть миллионов лет назад.
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Наука и техника , Наука , Австралия , Новая Зеландия
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