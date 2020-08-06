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В браузере Chrome нашли 300 вредоносных расширений 

Ferra.ru 1 час назад
В браузере Chrome нашли 300 вредоносных расширений
Фото: Ferra.ru
Они внедряли рекламу в результаты поиска Google и Bing.
Всего было найдено 295 таких расширений. Многие из них выступали в качестве блокировщика рекламы. Их можно найти в Chrome Web Store по запросам adblock, adguard, ublock и другим аналогичным. Помимо этого специалисты обнаружили вредоносные виджеты погоды и программы для создания скриншотов.
Пользователи установили вредоносные расширения более 80 млн раз. Впрочем, аналитики считают, что некоторые загрузки могли обеспечить боты.
245 из 295 расширений вообще не выполняли заявленных функций. Максимум, что они могли сделать — поменять фон для страницы новой вкладки в браузере. Большинство из них получали команду с удалённого сервера и загружали код, которые внедрял рекламные объявления в результаты поиска.
Google уже начала удалять обнаруженные расширения.
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Наука и техника , Интернет , Google
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