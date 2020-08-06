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В Иране отыскали потерянный храм Антиоха Великого 

Российская Газета 2 часа назад
В Иране отыскали потерянный храм Антиоха Великого
Фото: iStock
Команда иранских археологов при проведении раскопок в городе Нахаванд, западно-центральная провинция Хамадан, обнаружила новые доказательства того, что именно там находился загадочный храм Лаодикии.
Об открытии рассказывает Tehran Times. В этом году археологи проводят уже пятый сезон раскопок в районе Дохахаран города Нахаванд. Они ищут так называемый Лаодикийский храм — древнее святилище, описанное в исторических источниках, но давно уже считающееся утраченным.
Еще несколько лет назад здесь были обнаружены руины. С тех пор археологи вырыли в общей сложности 12 траншей, что позволило определить размер древнего здания. Оказалось, что оно занимало довольно большую территорию площадью 12 га. Это говорит о том, что здание, руины которого удалось раскопать, было монументальным.
Исследователи обнаружили остатки мощных колонн, фундамента и керамики, датируемые эпохой правления династии Селевкидов. Она была основана Селевком, одним из ближайших соратников Александра Македонского. Соответственно, и храм был построен в древнегреческом стиле.
Археологи считают, что полностью раскопать его не удастся, так как его центральная часть, вероятно, теперь находится под множеством жилых домов, построенных местными жителями за долгие годы. Однако и того, что найдено, уже достаточно для идентификации храма.
Искать его начали еще в 1943 году, когда археологи обнаружили на этом месте древнюю табличку размером 85x36 сантиметров с надписью из 30 строк, сделанных на греческом языке. Это был призыв к жителям Нахаванда подчиняться законам правителя. В этой надписи и был упомянут Лаодикийский храм, который был построен царем Селевкидов, правившим Малой Азией, Антиохом III Великим (223-187 до н.э.) для своей жены, царицы Лаодикии.
Ученые считают, что этот храм им и удалось найти. К слову, империя Селевкидов была эллинистическим государством, существовавшим с 312 до 63 годы до н.э. Его основал Селевк I Никатор после смерти Александра Великого и раздела Македонской империи. Селевк получил Вавилонию в 321 году до н.э. и уже оттуда расширил свои владения, включив в них большую часть ближневосточных территорий Александра.
На пике своего могущества империя Селевкидов включала в себя центральную Анатолию, Персию, Левант, Месопотамию, а также то, что сейчас является Кувейтом, Афганистаном и, частично, Пакистаном и Туркменистаном.
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Комментарии
Наука и техника , Александр Македонский , Иран , Хамадан
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