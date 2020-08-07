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Ученые составят карту аномальных морских зон Арктики 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Ученые составят карту аномальных морских зон Арктики
Фото: РИА Новости
Ученые Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН начали составлять карту аномальных морских зон Арктики, где возникают внутренние волны высотой до десяти метров из-за активного перемешивания теплой и холодной воды, сообщают «Известия».
Главный научный сотрудник лаборатории геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН Алексей Зимин пояснил изданию, что перед научными работниками стоит сложная задача, но ее можно выполнить, имея данные по высотам внутренних волн. Их получают с радаров из космоса, которые делают качественные снимки вне зависимости от времени суток и метеорологических условий.
В ходе наблюдений получен набор локаций с повышенной вероятностью разрушения дна. Эти районы находятся недалеко от впадения крупных рек (Печора, Обь, Енисей, Лена и другие), глубина там до 100 метров, грунт преимущественно песчаный.
Карта поможет российским предприятиям по добыче углеводородов на шельфе строить сооружения в безопасных местах. Кроме того, в этих зонах активно скапливается промысловая рыба. Полученные знания также теоретически могут использовать экипажи подводных лодок, поскольку помехи для передачи акустического сигнала из-за внутреннего волнения вод делают субмарину ненадолго незаметной для радаров.
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Наука и техника , Алексей Зимин , РАН , газета "Известия"
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