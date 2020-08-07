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В геноме человека найдена ДНК неизвестного предка 

ТК «Звезда» и ещё 8 7 часов назад
В геноме человека найдена ДНК неизвестного предка
Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER.com, Globallookpress
Как отметили в университете, примерно 50 тысяч лет назад предки современного человека мигрировали из Африки и начали скрещиваться с неандертальцами и денисовцами.
Ученые из Корнеллского университета США обнаружили в геноме современного человека ДНК неизвестного предка.
Как отметили в университете, примерно 50 тысяч лет назад предки современного человека мигрировали из Африки и начали скрещиваться с неандертальцами и денисовцами.
Американские ученые создали систему, «расшифровывающую» ДНК человека на предмет фрагментов других видов. И эти фрагменты нашлись. По данным исследователей, несколько процентов привнесенного неаднертальцами в геном современных людей ДНК передались тем от неизвестных видов более двухсот тысяч лет назад. Один процент генов денисовцев также имеет похожие корни.
Специалисты предположили, что в роли неизвестного предка мог выступить вид Homo erectus, но доказательств теории пока не имеется, передает журнал PLOS Genetics.
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Наука и техника , США
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