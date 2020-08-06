Ученые создали разлагающий нефтепродукты препарат

Как уточняют в Минобрнауки, испытания препарата подтвердили, что титр клеток (количество клеток в единице объема) у новых форм выше в 10-15 раз, чем у уже известных на рынке, это позволяет сокращать нормы расхода при использовании. Еще одним преимуществом биопрепарата является то, что он эффективно работает и в почве, и в воде. Кроме того, он готов к применению без предварительной подготовки, а простота применения не требует обеспечения процесса высококвалифицированным персоналом.