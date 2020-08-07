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Android-приложения заработали на Windows 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Android-приложения заработали на Windows
Фото: depositphotos.com
В Windows появилась нативная поддержка приложений со смартфонов. На данный момент с ОС могут работать лишь девайсы Samsung, сообщает издание Android Police.
Сервис Your Phone Apps (в русской версии «Ваш телефон») стал доступен в рамках бета версии Windows 10 под номером 20185. С помощью функции пользователь может подключить свой смартфон к компьютеру на Windows и запустить на ПК установленные на телефоне приложения. Девайс подключается к персональному компьютеру беспроводным способом по Wi-Fi.
В приложении «Ваш телефон» можно закрепить до шести программ с устройства для быстрого запуска из меню «Пуск». Microsoft заметила, что не все приложения могут корректно работать на компьютере, также в некоторых программах нельзя будет использовать для управления мышь и клавиатуру. Мобильные приложения будут открываться в новом окне.
В настоящий момент новый сервис доступен лишь в бета-версии Windows и только на смартфонах Samsung. Об этом представитель компании заявил на презентации Galaxy Unpacked, которая состоялась 5 августа. Конкретно в ближайшее время после запуска сервиса он будет работать только с устройствам Galaxy Note20.
Microsoft пообещала, что в будущем в программе появится поддержка одновременного запуска нескольких приложений. Сервис «Ваш телефон» должен быть доступен всем пользователям операционной системы Windows в ноябре.
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Наука и техника , Гаджеты , Microsoft
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