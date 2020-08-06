Лавовые туннели на Марсе могут стать домами землян 

Попасть на Марс — это одно дело, а вот остаться там на продолжительное время для исследований — совсем другое. Вопрос о жилье на Марсе обсуждается многими учеными, инженерами и архитекторами. «Дом» будущих колонизаторов должен защищать их от радиации, метеоритов и суровых погодных условий планеты. Вместо того чтобы строить стеклянные «пузыри» на поверхности, ученые решили изучить варианты, которые предлагает сам Марс, а именно лавовые трубы.

Новое исследование показало, что внутри лунных и марсианских лавовых трубок (туннелей) может быть достаточно пространства для создания первых поселений. «Исследователи обнаружили, что марсианские и лунные трубки соответственно в 100 и 1000 раз шире, чем на Земле, которые обычно имеют диаметр от 10 до 30 метров», — говорится в пресс-релизе Болонского университета.

Команда, возглавляемая учеными из Болонского университета и Университета Падуи, сравнила данные о лунных и марсианских трубах с тем, что мы знаем о подобных на Земле. Анализ показывает, что многие лунные пещеры, вероятно, имеют неповрежденные и стабильные пространства, что делает их особенно привлекательными для будущих исследований.

Ученые подчеркивают, что такие пещеры могли бы быть своеобразным щитом против космического и солнечного излучения, а также против метеоритных ударов. Кроме того, в этих местах нет сильных перепадов температуры в зависимости от времени суток.

NASA уже обдумывала возможность «заселения» таких пещер, однако для начала агентство считает нужным исследовать туннели тщательнее. Для этого оно отправит спелеологическую миссию Moon Diver на Луну, но произойдет это не раньше 2015 года.

Вариантов будущих «домов» на Марсе уже достаточно много. Посмотреть самые интересные и перспективные вы можете в нашей недавней статье.