Пронесло: огромный астероид пролетел мимо Земли

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно прошел от Земли на безопасном расстоянии.
"Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели - месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите", - рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Как отмечала ранее в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляло, так как его трасса проходит на очень далеком расстоянии - в 4 миллионах километров от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.
Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета, глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский, в свою очередь, пояснял РИА Новости, что такие астероиды считаются потенциально опасными именно из-за того, что пересекают орбиту Земли. В то же время, по его словам, таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, и за ними ведется наблюдение.