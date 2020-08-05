Пронесло: огромный астероид пролетел мимо Земли

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно прошел от Земли на безопасном расстоянии.

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"Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели - месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите", - рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Как отмечала ранее в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляло, так как его трасса проходит на очень далеком расстоянии - в 4 миллионах километров от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.