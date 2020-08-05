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SpaceX наглядно обогнала Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Пятый испытательный прототип луннно-марсианского космического корабля Starship SN5 американской компании SpaceX взлетел. Соответствующее видео выложено на YouTube.
Издание Ars Technica отмечает, что 30-метровое изделие, оснащенное одним двигателем Raptor, поднялось на высоту 150 метров и сманеврировало вбок, после чего успешно приземлилось. Видео полета Starship SN5, снятое с другого ракурса, в Twitter опубликовала SpaceX. В том же ролике наглядно показана работа Raptor изнутри прототипа.
В июне 2018 года генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш» (производитель РД-180) Игорь Арбузов заявил, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и Соединенные Штаты обгоняют Россию в создании таких установок. Специалист отметил, что «метан — это наиболее универсальное средство, позволяющее с использованием меньших ресурсов и вложений восстановить агрегат для повторного использования ступени». «Газ практически не дает нагара, агрегаты не испытывают таких нагрузок, как при использовании других видов топлива, например смеси кислорода с керосином или кислород-водородного топлива», — добавил Арбузов.
Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR). Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в первой половине следующего десятилетия.
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Наука и техника , Видео , Игорь Арбузов , SpaceX , НПО "Энергомаш"
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