Apple захотела купить TikTok 

Американская компания Apple захотела купить у китайской ByteDance американский бизнес TikTok. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Покупка TikTok была бы нетипичной сделкой для Apple, поскольку, с одной стороны, китайская социальная сеть — это кроссплатформенное приложение, то есть оно работает не только на базе iOS. С другой, TikTok является головной болью с политической точки зрения, пишет издание.

Ранее заинтересованность в покупке социальной сети высказала компания Microsoft . Власти США поставили для сделки жесткие ограничения: ее необходимо закрыть до 15 сентября 2020 года. В противном случае социальная сеть будет заблокирована на территории Соединенных Штатов.