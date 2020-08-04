Очень похожи: Ученые сравнили людей и собак

Венгерские ученые доказали, что люди и собаки похожим способом обрабатывают речь. Иерархический метод восприятия сохраняется у обоих видов, пишет Nature.

Собаки отличаются высокой чувствительностью к речи. Исследователи из Венгрии решили измерять мозговую активность животных в период бодрствования при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Собакам давали послушать знакомые для них похвалы — «молодец», «хороший мальчик» и пр. Кроме того, им произносили неизвестные слова с нейтральной и хвалебной интонациями.

Выяснилось, что мозг собаки, как и человека, воспринимает речь иерархическим способом. В первую очередь животные распознают интонацию на более низких уровнях в подкорковых областях. При этом для восприятия известных слова у собак активируются более высокие уровни мозга, в корковых областях. Молодым особям распознавать слова гораздо легче, чем взрослым, отмечают ученые.