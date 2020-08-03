Rolls-Royce разгонит авиалайнер до сверхзвука 

Британская компания Rolls-Royce разработает двигатель для американского сверхзвукового пассажирского самолёта Overture.

Американская компания Boom Supersonic, которая разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолёт Overture, заключила с британской компанией Rolls-Royce контракт на разработку нового двигателя. На первом этапе сотрудничества компании намерены общими усилиями определить, можно ли использовать в перспективном самолёте какой-либо из уже существующих двигателей или газогенераторов.

В настоящее время Boom Supersonic собирает уменьшенный прототип сверхзвукового пассажирского самолёта Overture под названием ХB-1 Baby Boom. Длина XB-1 составляет 20,7 метра, размах крыльев — 5,2 метра. Расчётная крейсерская скорость нового самолёта составляет 2,2 числа Маха, дальность полёта — 1900 километров. Максимальная взлётная масса прототипа составляет 6,1 тонны, он оснащён лишь двухместной кабиной для пилотов.

На XB-1 будут установлены три турбореактивных двигателя J85 компании General Electric . На прототипе разработчики намерены проверить несколько технологий, которые затем можно будет использовать в полноразмерном опытном лётном образце самолёта. Среди таких решений — особая форма планера со сглаженными переходами, вытянутая острая носовая часть и дельтавидное крыло с очень большой стреловидностью по передней кромке.

В Boom Supersonic предполагают, что это позволит уменьшить число и интенсивность ударных волн, образующихся на планере во время сверхзвукового полёта. Лётные испытания XB-1 начнутся в конце 2020 или в начале 2021 года. Они будут проводиться в сверхзвуковом воздушном коридоре над пустыней Мохаве. Частная американская компания Aerion Supersonic тем временем собирается начать серийное производство перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 в 2023 году.

Длина авиалайнера составит 52 метра, высота — 6,7 метра, размах крыльев — 18,6 метра. Максимальная взлётная масса сверхзвукового самолета составит 55 тонн, AS2 будет оснащён тремя двигателями, тяга каждого из которых должна быть не менее 69 килоньютонов. Самолёт будет рассчитан на перевозку до 12 пассажиров. AS2 будет выполнять полёты над водой на крейсерской скорости в 1,4−1,6 Маха, замедляясь до 1,2 Маха над сушей.