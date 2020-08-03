Позор!: российский историк обрушился на Маска

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Понасенков упрекнул Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Историк Евгений Понасенков раскритиковал в эфире НСН бизнесмена Илона Маска и рассказал, кто на самом деле построил египетские пирамиды.
Глава компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Власти Египта в ответ пригласили американского бизнесмена посмотреть на «могилы их строителей», а некоторые пользователи даже обвинили в расизме. Историк Евгений Понасенков в эфире НСН раскритиковал утверждения Маска и обвинил его в эксплуатации чужого интеллекта.

«Я убежден, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно. Что же касается того, кто построил египетские пирамиды, то их построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого», — сказал популярный историк.

Понасенков также посоветовал Маску делать заявления через «ученых, на которых он зарабатывает». Сегодня корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю. Судно приводнилось в Мексиканском заливе у берегов Флориды.
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Наука и техника , Видео , Евгений Понасенков , Илон Маск , SpaceX , Египет
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