Космонавтов подготовят к сверхбыстрому полёту на МКС

Впервые в истории пилотируемый корабль должен долететь к Международной космической станции (МКС) за 3 часа.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала подготовку экипажей к полёту на МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая подразумевает 3-часовой полёт. Ранее по такой схеме пилотируемые кораблик на МКС не отправлялись.

"Рогозин дал поручение РКК "Энергия" подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией. Корпорация уже начала подготовку космонавтов", — приводит ТАСС слова собственного источника в ракетно-космической отрасли.

Госкорпорация "Роскосмос" в свою очередь на официальной странице в Twitter подтвердила эту информацию, подчеркнув, что такое поручение главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным действительно было дано и сейчас выполняется.

О сроках отправки экипажа к МКС по сверхбыстрой схеме пока не сообщается. В настоящее время, отметим, самой быстрой схемой полёта пилотируемых кораблей является четырёхвитковая схема, которая занимает около 6 часов времени.

Напомним, впервые двухвитковая схема прибытия к МКС была опробована в 2018 году. До этого «Прогрессы» добирались до МКС, совершая либо 34 витка вокруг Земли (двухсуточная схема), либо четыре витка (за шесть часов). В ближайшие 2−3 года планируется реализовать разработанную специалистами РКК «Энергия» одновитковую схему полета космических кораблей, которая предполагает сближение и стыковку с Международной космической станцией примерно за 2 часа. Отработка одновитковой схемы может понадобиться и для реализации в будущем двухпусковых схем полета к Луне, предполагающих стыковку на околоземной орбите с разгонным блоком на низкокипящих компонентах топлива.