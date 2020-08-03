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Samsung открыла собственный центр для выявления коронавируса 

Ferra.ru 3 часа назад
Samsung открыла центр для выявления коронавируса
Фото: Ferra.ru
Сегодня стало известно о том, что Samsung открыла собственный центр для выявления коронавируса, став таким образом первой южнокорейской компанией с подобной лабораторией.
Так, центр Samsung, в котором сотрудники компании будут проводить тесты на выявление коронавирусной инфекции, размещен в городе Хвасон. Отмечается, что данная лаборатория вошла в состав завода южнокорейского гиганта по производству полупроводниковой продукции.
Известно, что в самой лаборатории будут трудиться шесть специалистов, которые ответственны как за сбор образцов, так и за проведение исследований и прочих задач. По словам представителей Samsung, собственная лаборатория будет способствовать экономии времени во время эпидемии коронавируса, поскольку в компании трудоустроено большое количество специалистов. Более того, в планах у компании открыть аналогичные центры и на других площадках страны.
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