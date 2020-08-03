Маск раскрыл будущее цивилизации 

По мнению инженера и бизнесмена, для этого путешествия в космос должны стать рутиной.

«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал Маск.

2 августа космический корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли вернулся на Землю. Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.

Дмитрия Рогозина. Точка зрения Маска прямо противоположна позиции главы «Роскосмоса»