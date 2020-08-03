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Маск раскрыл будущее цивилизации 

Lenta.ru 40 минут назад
Маск раскрыл будущее цивилизации
Фото: Reuters
Глава американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл в Twitter условие успешного будущего человеческой цивилизации.
По мнению инженера и бизнесмена, для этого путешествия в космос должны стать рутиной.

«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал Маск.

2 августа космический корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли вернулся на Землю. Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.
Точка зрения Маска прямо противоположна позиции главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Для всех должно быть понятно, что пилотируемый космос не может восприниматься как будни, как рутина», — заявил в декабре 2018 года российский топ-менеджер.

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Комментарии
Наука и техника , Войска , Оружие , США , Технологии , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX
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