Маск назвал условие успешного будущего цивилизации 

Показателем успешного будущего человечества должны стать доступные космические путешествия. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
«Когда космическое путешествие станет такой же обыденной вещью, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал он в Twitter.
Американский корабль Crew Dragon приводнился у побережья США в 21:48 мск 2 августа.
Ранее сообщалось, что двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции в конце 2021 года.