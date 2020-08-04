Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск назвал условие успешного будущего цивилизации 

RT на русском и ещё 1 23 минуты назад
Показателем успешного будущего человечества должны стать доступные космические путешествия. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Когда космическое путешествие станет такой же обыденной вещью, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал он в Twitter.

Американский корабль Crew Dragon приводнился у побережья США в 21:48 мск 2 августа.
Ранее сообщалось, что двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции в конце 2021 года.
RT на русском: последние новости
Марсианские речные долины оказались каналами под древними ледниками Марсианские речные долины оказались каналами под древними ледниками Пуск «Протона-М» с Байконура перенесён на 31 июля Пуск «Протона-М» с Байконура перенесён на 31 июля Учёные рассказали о чрезмерной реакции иммунитета на коронавирус Учёные рассказали о чрезмерной реакции иммунитета на коронавирус
Наука и техника , Видео , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Десантники устроили массовую драку в российском городе
00:57
Десантники устроили массовую драку в российском городе
Происшествия
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса
03:36
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса
В мире
Позор!: российский историк обрушился на Маска
00:25
Позор!: российский историк обрушился на Маска
Наука и техника Другое
«Выходи давай, крыса!»: россиянку выгнали из автобуса
00:20
«Выходи давай, крыса!»: россиянку выгнали из автобуса
Общество
Дочь Немцова объяснила раннее замужество
01:50
Дочь Немцова объяснила раннее замужество
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение