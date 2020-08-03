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Подавление шторма: в Роспатенте рассказали о разработках против COVID-19 

News.ru 48 минут назад
Подавление шторма: раскрыты разработки против COVID-19
Фото: ТАСС
Как пандемия коронавируса повлияла на изобретательство в России, и какие решения, направленные на борьбу с COVID-19, патентовали учёные, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.
— Григорий Петрович, как на патентную активность повлияла пандемия?
— Одним из последствий пандемии стало ограничение физических контактов. Для регистрации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) личное присутствие не требуется — заявку можно подать в электронной форме. Мы рекомендуем использовать именно электронную подачу, потому что она снижает риск распространения инфекции.
Уже сейчас в электронном виде по изобретениям подаются 63% заявок, по полезным моделям — 40%, по промышленным образцам — 70%, по товарным знакам — 86%. Свои внутренние процессы мы тоже адаптировали к условиям пандемии.
Если подвести итоги за полугодие, то можно отметить, что за шесть месяцев 2020 года была подана 16901 заявка на изобретения, что на 12% превышает количество поданных заявок за аналогичный период 2019 года (15091 заявка).
Также в процессе проведения экспертизы заявок на изобретения сократилась средняя длительность их рассмотрения, которая в первом полугодии 2020 года составила 3,89 месяца, что на 38,3% меньше, чем за первое полугодие 2019 года (6,3 месяца). Снижаются сроки и по другим объектам.
Так что, несмотря на пандемию, ведомство работает в полную силу даже в режиме удалённого доступа.
— Насколько увеличилось количество заявок на изобретения в сфере медицины?
— В апреле 2020 года ведомством была запущена пилотная программа по ускоренному рассмотрению заявок на изобретения и полезные модели, которые связаны с развитием новых технологий по таким направлениям как: противовирусные лекарственные средства, диагностические тест-системы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медицинские средства защиты, стерилизующие и дезинфицирующие средства.
Ускорение заключается в том, что эксперт, рассматривающий такие заявки, должен отправить первую корреспонденцию экспертизы по существу до истечения двух месяцев. На практике срок первого действия в среднем составляет 20 дней. То есть заявитель через 20 дней от начала экспертизы его заявки получит или запрос или решение о выдаче патента.
Важно отметить, что данная пилотная программа не предполагает взимания дополнительной платы.
По данным на 30 июля 2020 года, подано 193 заявки, из них 136 — на изобретения и 57 — на полезные модели, касающиеся вышеперечисленных направлений. В настоящее время уже опубликованы сведения об 11 патентах РФ: один патент на вакцину (НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи), четыре патента на диагностические тест-системы и шесть патентов на различные средства стерилизации и дезинфекции.
С момента введения пилотной программы количество заявок по выделенным направлениям только растёт. Так, например, доля изобретений в области технологий по борьбе с вирусной инфекцией выросла в пять раз, а по полезным моделям в шесть раз.
— В борьбу с коронавирусом включились учёные-изобретатели со всей страны?
— Да. Лидирует Центральный федеральный округ (ЦФО). За четыре месяца введения процедуры приоритетного рассмотрения заявок изобретатели ЦФО подали половину из всех рассматриваемых заявок. Областью интереса изобретателей главным образом стала разработка средств лечения и профилактики вирусной инфекции, а также индивидуальные средства защиты.
Далее идёт Приволжский федеральный округ (ПФО). Почти треть из рассматриваемых на данный момент заявок подано изобретателями из этого округа. Большая часть касается индивидуальных средств защиты и стерилизующих средств.
Чуть меньше трети заявок подано изобретателями из Северо-западного Федерального округа (СЗФО). Он на третьем месте. В основном это заявки на средства лечения и профилактики вирусной инфекции, а также стерилизующие средства.
В конце мая Крым тоже присоединился к поиску эффективных средств профилактики, лечения и защиты от коронавирусной инфекции. Первой организацией-заявителем из Крыма стал Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова. В настоящее время поданы заявки изобретателями из Симферополя и Севастополя.
— Вы ранее говорили, что создана база научной информации, в которую внесено всё, что имеет отношение к COVID-19. Какие разработки сейчас там превалируют?
— Действительно, в мае 2020 года на сайте ФИПС был создан информационный раздел «COVID-19», в котором собрана информация о патентных документах. Они рассмотрены в отечественном патентном ведомстве с 2000 года и по настоящее время. Это документы, поданные как отечественными, так и зарубежными разработчиками.
Для удобства поиска нужной информации в каждом подразделе есть несколько узконаправленных рубрик. Так, например, в подразделе «Диагностика вирусных заболеваний» выделены следующие рубрики: лабораторная диагностика, инструментальная диагностика, лучевая диагностика.
Такое тематическое разделение патентных документов, на наш взгляд, даёт возможность разработчикам конкретных технологий (способов и устройств) оперативно получать информацию о запатентованных в РФ решениях или поданных опубликованных заявках в интересующей предметной области. Сведения в созданном разделе постоянно актуализируются.
Среди направлений, рассматриваемых в приоритетном режиме, лидируют средства борьбы с коронавирусной инфекцией. Речь идёт как о вновь создаваемых лекарственных препаратах, так и об использовании уже существующих препаратов, модификация которых приводит к появлению новых свойств при их использовании.
Так, например, в настоящее время рассматривается серия заявок на изобретения, созданные в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Руководитель ФМБА Вероника Скворцова неоднократно заявляла о разработанной эффективной схеме лечения различных патологических состояний, вызванных коронавирусной инфекцией, на основе применения «Даларгина».
По трём заявкам на изобретения, раскрывающим такие новые подходы, в настоящее время уже вынесено решение о выдаче патента. Ключевая особенность данных разработок — подавление так называемого цитокинового шторма — ключевого фактора высокой летальности пациентов.
Одним из первых зарегистрированных в Минздраве препаратов для лечения COVID-19 стал «Левилимаб». Он разработан отечественной фармацевтической компанией. Важно отметить, что лекарство также было запатентовано в Роспатенте.
За период приоритетного рассмотрения заявок, связанных с COVID-19, наибольшее количество заявок было подано на изобретения, характеризующие решения в области противовирусной терапии и профилактики — 35%. Также значительное количество заявок на изобретения было связано со средствами индивидуальной защиты и технологиями стерилизации и дезинфекции — 21% и 27% соответственно.
Что касается заявок на полезные модели, наибольшее их количество относилось к заявкам в области средств индивидуальной защиты — 51% и стерилизации — 38%.
— Насколько уже востребованы эти разработки?
— Востребованность разработок мы можем оценивать опосредованно на основании данных, анонсируемых в СМИ. Так, согласно публикуемым сведениям, крайне значимой является разработка вакцины НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получившая патент РФ.
Созданная в этом институте вакцина против коронавируса успешно прошла экспертизу в Роспатенте, в результате чего был выдан патент РФ. А диагностическая тест-система, также ставшая результатом исследований института, представляет собой уникальную технологию, которая позволяет получить высокоточный анализ сыворотки или плазмы крови пациентов, уже переболевших COVID-19. Так учёные смогут выявить образцы крови с наибольшим количеством антител к вирусу. Выделение таких пациентов — очень важная работа, потому что именно они являются самыми эффективными донорами сыворотки или плазмы, которая сможет спасти других больных, страдающих тяжёлыми формами COVID-19.
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Комментарии 1
Наука и техника , Вероника Скворцова , Григорий Ивлиев , Минздрав РФ , Роспатент , Федеральное медико-биологическое агентство
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