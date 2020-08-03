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Древнюю бронзовую колесницу восстановили ученые в Китае 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
Древнюю бронзовую колесницу восстановили ученые в Китае
Фото: Xi'an News Network News
В Китае ученые из Института по защите культурных реликвий смогли за три года восстановить уникальную колесницу, которая была обнаружена в древней гробнице, передает Xinhua.
Как отмечается, речь идет о бронзовой колеснице, датированной периодом правления династии Западная Чжоу (1046-771 годы до нашей эры). Она была обнаружена археологами еще шесть лет назад при проведении раскопок на северо-западе провинции Шэньси. Когда ее раскопали, артефакт был раздроблена на тысячи фрагментов. Рядом с колесницей были найдены останки лошадей.
Захоронение принадлежало богатому и влиятельному человеку. Колесницу решили восстановить. Уникальный проект продолжался три года. Ученые собрали артефакт буцквально по кусочкам. Они сумели определить точные ее размеры. Длина колесницы составляла 3,13 метра, ширина — 2,7 метра, высота — полтора метра. Это была деревянная колесница, покрытая сверху примерно 400 бронзовыми деталями, при этом большинство из них были инкрустированы бирюзой. Обода колес также были изготовлены из бронзы.
В ходе анализа выяснилось, что следов трения на колесах практически нет, кроме того их нет и в самой повозке. Это говорит о том, что колесница использовалась по назначению крайне редко или вообще не использовалась. Вероятно, речь идет о специальном церимониальном транспортном средстве, при помощи которого важный сановник мог бы передвигаться в загробном мире.
Ранее сообщалось, что группа археологов во время раскопок в китайской провинции Шэньси обнаружила гробницу с одной из крупнейших в истории коллекций нефритовых предметов.
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Наука и техника , Человек года , Синьхуа , Китай
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