Слишком много Марса! Почему не изучаем другие миры?

На мой взгляд, то же самое можно сказать об изображениях Марса, в определенном смысле. Мы получаем их в живых красках с конца 1990-х годов, и они тоже стали статикой в определенном смысле. Зонд Curiosity имеет фотокамеру высокого разрешения, и людей захватывали те невероятные изображения, которые были получены после его посадки в 2012 году, но сегодня они на них почти никто не обращает внимания. Я раньше проверял наличие новых изображений, используя для этого программу под названием «Полуночные планеты» (Midnight Planet), которая была разработана программистом Майклом Говардом (Michael Howard). Он загружал эти изображения в необработанном виде, как они передавались через антенный комплекс Deep Space Network. Было очень интересно наблюдать за тем, что видели эти марсоходы, и все это происходило почти в реальном времени. Однако г-н Говард прекратил обновление своего сайта почти год назад и оставил такое сообщение: «Я теперь занимаюсь другими проектами в жизни».