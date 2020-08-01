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Россияне смогут наблюдать сближение Луны с тремя планетами 

Вечерняя Москва и ещё 2 53 минуты назад
Россияне понаблюдают за сближением Луны с тремя планетами
Фото: pixabay.com
Сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом можно будет наблюдать в начале августа. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
Ночью с 1 на 2 августа Луна приблизится к планете Юпитер. На следующую ночь естественный спутник Земли окажется рядом с Сатурном. Сближение почти полной Луны и Марса произойдет через неделю — в ночь на 9 августа.

— Эти события легко видны невооруженным глазом. К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. Наблюдать можно в южной части неба низко над горизонтом, — цитирует Санакоева РИА Новости.

Представитель обсерватории уточнил, что в ближайшее время произойдет сближение Меркурия и астероида Веста. Но увидеть это явление можно только через бинокль.
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Наука и техника , Владилен Санакоев , РИА Новости
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