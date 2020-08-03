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Миллиардер Илон Маск пошутил, что египетские пирамиды построили инопланетяне. На это ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат.

Очевидно, что пирамиды построили инопланетяне, — написал Маск в Twitter 31 июля.

Он также написал твит о фараоне Рамзесе II. Министр ответила, что с большим восхищением следит за работой Маска. Она пригласила его и его компанию SpaceX изучить тексты о том, как строили пирамиды, а также посетить Египет и посмотреть на могилы строителей достопримечательности.

Кроме того, Маску ответил археолог из Египта Захи Хавас, которой заявил, что у Маска «галлюцинация».

Я нашёл могилы строителей пирамид, и это доказывает всем, что строителями пирамид были египтяне и не рабы, — передаёт EgyptToday.

Позднее Маск написал новый твит, в котором дал ссылку на материал BBC о жизни египтян, которые строили пирамиды.

Эта статья даёт разумное резюме того, как это было сделано, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Маск поделился подробностями о мозговых чипах, которые разрабатывает его стартап. По его словам, приборы позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.