РФ и США хотят договор о правилах для оружия в космосе

Когда речь заходит о военных действиях в космосе, то никаких правил на этот счет нет. Проведенные Россией на прошлой неделе предполагаемые испытания противоспутникового оружия подчеркивают необходимость для космических государств достичь понимания по вопросу о милитаризации космоса, считает автор.

Москва — Российские и американские переговорщики встретились на днях в Вене для обсуждения той опасности, которая становится все более актуальной в последние годы: речь на этих переговорах шла о том, как сдержать милитаризацию космоса.

Если в ближайшее время не будет заключен новый договор, или, по крайней мере, не будет выработано общее понимание, то, по мнению экспертов, будущее человеческой активности «на последнем рубеже» будет выглядеть в больше степени как в сериале «Звездные войны» (Star Wars), а не как в сериале «Звездный путь» (Star Trek).

Существует много вопросов, требующих обсуждения. На прошлой неделе руководство недавно созданных Космических сил США обвинило Россию в размещении «ракетного оружия» на околоземной орбите, близкой к орбите американского шпионского спутника. Хотя ничего не было разрушено, Соединенные Штаты уже больше года жалуются на то, что Россия использует способные маневрировать спутники-инспекторы нового типа, которые обладают возможностью шпионить за американскими спутниками и могут быть использованы как оружие.

Русские, со своей стороны, заявляют, что Соединенные Штаты разворачивают усовершенствованный наземный комплекс, способный атаковать спутники противника во время войны. Обе стороны явно согласны с тем, что настало время сесть за стол переговоров или, по крайней мере, начать разговор об этом.

«Если процесс милитаризации космоса будет продолжаться, это может привести к крайне затратной и дестабилизирующей гонке вооружений, — отмечает Владимир Дворкин, эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО, одного из главных российских исследовательских центров в рамках Российской Академии наук. — В настоящее время нет никаких законов против размещения обычных вооружений на орбите Земли, а также таких комплексов, которые могут атаковать другие объекты в космосе или нанести удар по объектам на земле. Нам действительно нужно сесть за стол переговоров и заключить соглашение».

Спутниковая стратегия

Единственным документом, регулирующим милитаризацию космоса, является Договор о космосе, который был заключен в 1967 году на заре космической эры. Он запрещает размещение на земной орбите оружия массового уничтожения, однако в нем ничего не говорится об ограничении использования многочисленных видов военных технологий или технологий двойного назначения, которые используются в настоящее время или находятся в процессе разработки. Речь идет о спутниках-шпионах, платформах электронного оружия, системах позиционирования и наведения, ракетах-перехватчиках, а также о лазерном оружии.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в выведении на орбиту нового аппарата, который способен перемещаться в пространстве с помощью собственной силовой установки. Кроме того, он может следить за другими спутниками и, возможно, обладает возможностью их уничтожить. Речь идет, в частности, о российском спутнике «Космос 2543», который был запущен с помощью более крупного российского спутника «Космос 2542» в декабре 2019 года. Русские настаивают на том, что тот новый аппарат, который во время своего полета приближался как к российским, так и к американским спутникам, является, по сути, спутником-инспектором, задача которого состоит в проведении основных видов разведки. Однако ранее в этом месяце «Космос 2543» произвел запуск нового объекта, который, по мнению экспертов Космических сил США, может быть своего рода снарядом. Он имеет свою собственную небольшую двигательную установку, и его легко можно использовать для разрушения других спутников.

«Это еще одно свидетельство того, что Россия продолжает разработку и испытания базирующихся в космосе систем, — отметил в своем официальном заявлении генерал Джон Реймонд (John Raymond), командующий космическими операциями Космических сил США. — Эти действия соответствуют положениям опубликованной Кремлем военной доктрины относительно использования оружия для того, чтобы поставить под удар космические объекты Соединенных Штатов и их союзников».

Русские утверждают, что это обыкновенный аппарат, целью которого является проведение инспекционной работы в отношении более крупных спутников. Однако речь идет о совершенно новой ситуации, и в связи с этим возникает целый ряд вопросов, подчеркивает Андрей Баклицкий, эксперт по вопросам безопасности МГИМО

«Это довольно непростой вопрос, — отмечает он. — Если у вас появляется в космосе аппарат, способный совершать маневры с помощью собственной двигательной установки, то вы на самом деле становитесь обладателем оружия. Чтобы сбить спутник, не надо прилагать особых усилий. Но для того, чтобы вести настоящие боевые действия на орбите, нужно иметь огромное количество таких аппаратов на орбите Земли, а не один».

Проведенные Россией испытания спутников-убийц (если это была именно такая операция) не являются чем-то беспрецедентным. Во время холодной войны и Соединенные Штаты, и Советский Союз проводили эксперименты, целью которых было уничтожение вражеской космической инфраструктуры, а иногда предусматривалось и использование в этих целях ядерного оружия. После подписания Договора о космосе усилия были переключены на более конкретные методы. В 1985 году Соединенные Штаты успешно уничтожили спутник-мишень, использовав для этого ракету, выпущенную летевшем на большой высоте истребителем F-15. В 2008 году Соединенные Штаты использовали морской противоракетный комплекс «Иджис» (Aegis) для уничтожения американского разведывательного спутника с опасными топливными компонентами на борту. Эта операция, как было сказано, была проведена для обеспечения общественной безопасности, однако ее военное значение было подвергнуто критике.

Годом ранее Китай уничтожил свой собственный спутник с использованием противоспутниковой ракеты, после чего на орбите образовалось большое количество опасных обломков. Индия в прошлом году провела похожие испытания.

Создание Космических сил

По мнению российских аналитиков, Москва проявляет глубокую обеспокоенность по поводу американской секретной космической программы, у которой теперь появилось официальное обозначение — Космические силы США, новый вид вооруженных сил Америки. К числу операций нового военного подразделения относится программа испытательных полетов загадочного аппарата X-37B, беспилотной версии старого космического челнока (Space Shuttle). Два корабля из этой эскадрильи уже совершили пять секретных космических полетов, а всего они находились на орбите в течение почти восьми лет. Русские утверждают, что аппарат X-37B выполняет те же задачи, что и их спутники серии «Космос», включая выведение на орбиту Земли способных маневрировать спутников-инспекторов.

Космические силы США, как сообщается, в следующем месяце представят официальную доктрину относительно ведения военных действий в космосе, а это, как предупреждают российские аналитики, неизбежно приведет к космической гонке вооружений.

«Озабоченность России не связана в значительной степени с каким-то конкретным видом американского оружия или действиями в космосе, — говорит г-н Баклицкий. — Однако нас, на самом деле, беспокоит появление постоянных Космических сил США, которые разрабатывают свою собственную доктрину по ведению боевых действий, в результате чего мы можем получить процесс, который уже нельзя будет остановить. Это делает значительно более сложными любые попытки по достижению стратегической стабильности на Земле».

В то же время некоторые российские аналитики обеспокоены развалом американо-российского сотрудничества в космосе, расцвет которого пришелся на период холодной войны и который продолжался до последнего времени в связи с работой Международной космической станции. Однако Россия отказалась от участия в программе НАСА «Артемида» (Artemis), которая предусматривает возвращение человека на Луну к 2024 году. Недавно российское космическое агентство Роскосмос жестко отреагировало на подписанный в апреле президентом Трампом указ о разработке полезных ископаемых на Луне, несмотря на отсутствие соответствующих международных договоров.

После этого Россия заявила о своем намерении сотрудничать с Китаем в создании исследовательской станции на Луне, и этот шаг тоже не будет способствовать ослаблению напряженности на нашей планете.