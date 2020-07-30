Названа причина массовой гибели слонов в Африке 

Причиной массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные токсины, заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны Сирил Таоло.

Как сообщает ТАСС, специалисты проанализировали результаты тестов тканей погибших слонов и исключили возможность, что слоны погибли от инфекции, вызванной микроорганизмами. Ранее уже была исключена версия о браконьерстве: на погибших животных не было обнаружено следов насильственной смерти, их бивни — основная цель браконьеров — были целы.

Не подтвердилась также версия о том, что животные погибли от сибирской язвы.

«Сейчас мы расширили свои поиски и ищем естественные токсины, которые выделяют в том числе и живущие в воде бактерии», — заявил Таоло.

Ранее портал ScienceAlert сообщал, что большинство мертвых слонов были найдены у источников воды в северной части дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. По словам очевидцев, перед смертью слоны начинали ходить кругами, что может свидетельствовать о повреждении нервной системы.

Как сообщал «Рамблер», о массовой гибели слонов в Ботсване стало известно в начале июля. Тогда сообщалось, что по неизвестным причинам с мая 2020 года на юго-западе страны погибли более 350 особей. При этом другие животные в том же районе не затронуты мором, что исключает вероятность отравления.