Рассекречены новые смартфоны Nokia 

В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.

Все три устройства будут позиционироваться как недорогие аппараты. Первый из них упоминается в документации Nokia как Wolverine. По словам источника, под этим обозначением скрывается телефон 2.4, который выйдет с процессором MediaTek Helio P22, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD и вырезом, двойной камерой с объективами на 13 и 2 мегапикселей.

Рассекреченный девайс также получит аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов и будет доступен в двух версиях — с 2 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти и в комплектации 3 гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти. Стоимость Nokia 2.4 составит 110 долларов или около восьми тысяч рублей.

Также в списке упоминается смартфон Nokia 6.3, который должен выйти с чипом Snapdragon 675 или Snapdragon 730 и камерой на четыре сенсора. О Nokia 7.3 известно лишь то, что аппарат должен появиться на рынке в двух версиях — с поддержкой 4G и 5G.

Релиз девайсов состоится на выставке IFA 2020, которая пройдет в Берлине с 3 по 5 сентября. Из-за эпидемиологической ситуации в Европе в этом году мероприятие может пройти в онлайн-формате.