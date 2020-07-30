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США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса» 

Lenta.ru 37 минут назад
С базы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал (Флорида) стартовала тяжелая ракета Atlas 5 с марсианской миссией Mars 2020, сообщает НАСА.
Спускаемая платформа отправленной автоматической станции вместе с однотонным ровером Perseverance («Настойчивость») и двухкилограммовым беспилотником вертолетного типа Ingenuity («Изобретательность») в феврале 2021 года должна высадиться в ударном кратере Езеро, который, как считается, в древности был наполнен водой.
Стоимость работ по созданию и запуску проекта составляет 2,4 миллиарда долларов, что превышает бюджет «Роскосмоса» на 2020 год (в открытой части, то есть без учета оборонного заказа). Указанная сумма не включает расходы на первый год работ миссии, оцениваемые в 300 миллионов долларов.
Основная цель программы Mars 2020 — астробиологические исследования. Задача демонстратора летательного аппарата — поиск оптимальных и наиболее интересных с научной точки зрения маршрутов для перспективных марсоходов. Также в ходе Mars 2020 планируется собрать образцы марсианского грунта, которые должны быть отправлены на Землю в ходе будущей миссии Mars Sample Return.
Кроме США, в июле к Марсу собственные космические аппараты отправили ОАЭ и Китай.
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Наука и техника , Видео , Роскосмос , NASA , США
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