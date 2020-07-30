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Россияне назвали идеальный смартфон 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россияне назвали идеальный смартфон
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Покупатели AliExpress назвали самые предпочтительные характеристики смартфона. Об этом говорится в совместном отчете торговой площадки и исследовательского агентства Research.me.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи пользователей из России. Наиболее важными спецификациями устройства пользователи назвали величину объема памяти и наличие хорошей камеры — так ответили 61 и 56 процентов респондентов соответственно. Качество снимаемых на девайс фотографий больше всего волновало покупателей из Северо-Западного региона страны и пользователей до 24 лет. 39 процентов опрошенных отнесли к ключевым характеристикам гаджета мощный процессор, 20 процентов — габариты, 24 процента — разрешение экрана.
Также 12 процентов потребителей обращают внимание на дизайн смартфона, 18 процентов — на расширенные возможности. Лишь восемь процентов опрошенных россиян заметили, что идеальный, с их точки зрения, гаджет должен иметь возможность просто звонить.
Самыми любимыми устройствами, по данным опроса, стали смартфоны Samsung, Xiaomi, Apple, Honor и Huawei. Лишь 10 процентов пользователей заявили, что выбирают новый девайс исходя из производителя аппарата.
Наиболее популярным ценовым диапазоном при выборе смартфона является порядок от 10 до 20 тысяч рублей — к такому выводу пришел 41 процент респондентов. Только восемь процентов потребителей купили бы себе аппарат дороже 40 тысяч рублей, 31 процент покупателей выбирает девайсы стоимостью до 10 тысяч рублей.
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Наука и техника , Гаджеты , Социология , Apple
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