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В КНДР испытали крылатую ракету 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В КНДР испытали крылатую ракету
Фото: Reuters
Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на "Ренхап".
По данным опрошенных агентством военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.
Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене.
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Наука и техника , Армия , КНДР
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