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Источник: вторую ракету «Ангара» отправят в Плесецк в августе 

РИА Новости 37 минут назад
Вторую ракету «Ангара» отправят в Плесецк в августе
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вторую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Отправка эшелона с блоками ракеты "Ангара-А5" из Центра Хруничева в Плесецк намечается в первой половине августа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подготовка ракеты на космодроме начнется во второй половине августа с расчетом на пуск в ноябре.
В мае генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что старт "Ангары" может состояться осенью. В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Это будет второй — и первый за шесть лет — испытательный пуск ракеты "Ангара-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости , Плесецк
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