«Девятая планета» может быть черной дырой. Есть ли угроза?

Уже достаточно давно астрофизики изучают теорию "девятой планеты", согласно которой на задворках нашей Солнечной системы существует таинственное небесное тело и его невозможно обнаружить. Ученые Гарвардского университета сделали неожиданное предположение: по их мнению, на удаленной от Солнца орбите может располагаться вовсе не планета, а крошечная черная дыра. На чем основана эта гипотеза и несет ли черная дыра потенциальную угрозу для человечества — в колонке обозревателя Николая Гринько . Вывод о возможном существовании "девятой планеты" сделан на основе изучения орбит транснептуновых объектов. Ученые даже вычислили примерные характеристики небесного тела: оно должно весить в несколько раз больше Земли и обращаться вокруг Солнца примерно за 15 тысяч земных лет. Но за все время наблюдений за космосом планету так и не обнаружили.

В последнее время астрофизики получают все больше данных из отдаленных районов Солнечной системы, многие параметры говорят о том, что где-то там должен располагаться достаточно крупный объект. И это очень странно, поскольку массивная планета, освещенная Солнцем, обязательно должна быть видна, как и все остальные.

Эти факты натолкнули ученых на мысль, что таинственный объект может быть очень компактной черной дырой. Масса ее может превышать земную в пять-десять раз. При этом размером она примерно с крупное яблоко. Существование таких черных дыр было предсказано Стивеном Хокингом и другими исследователями, которые назвали их исконными черными дырами. Согласно некоторым вычислениям, во Вселенной их может находиться огромное количество. Обнаружить "исконную черную дыру" можно только по косвенным признакам: по ее влиянию на движение других объектов или же по ярким вспышкам, появляющимся, например, когда дыра поглощает проходящую близ нее комету. Но такие явления происходят невероятно редко, а самая большая трудность заключается в том, что нужно точно знать, куда смотреть, а мы пока не этого знаем. Но есть и другой способ: постоянно сканировать все окружающее пространство в высоком разрешении. Ученые предложили начать постройку нового телескопа, который будет делать снимки всего ночного неба раз в несколько дней, чтобы обнаружить спонтанные вспышки от исконной черной дыры. Проект носит название LSST (Legacy Survey of Space and Time). Его цель — наблюдение за движением объектов, изменениями их яркости и регистрация краткосрочных явлений, таких как взрывы сверхновых. Предполагается, что телескоп будет выведен на орбиту в 2023 году и примерно за десять лет работы сможет обнаружить более 40 тысяч новых объектов на окраинах Солнечной системы. Если же загадочная девятая планета окажется сверхкомпактной черной дырой, это объяснит многие нестыковки в имеющихся наблюдениях. Но при этом ученым придется буквально с нуля переписать имеющуюся модель астрофизики и космологии, поскольку все это очень плохо вписывается в существующие теории.

Впрочем, для обычных людей возможное открытие будет иметь не слишком большие последствия, да и ждать каких-то неприятностей от "черной дыры по соседству" не стоит — в конце концов она находится там уже 4,5 миллиарда лет без каких-либо инцидентов, а значит, что и в обозримом будущем ничего плохого не случится. Хотя…