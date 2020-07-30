Названа главная угроза для человечества 

Загрязнение воздуха названо главной угрозой для человеческой популяции. Об этом говорится в отчете создателей Индекса качества воздуха (AQLI), опубликованном на сайте организации.

По словам авторов исследования, загрязненный воздух представляет для людей гораздо большую опасность, чем коронавирус, туберкулез, СПИД и другие заболевания. Согласно подсчетам, загрязнение воздуха в среднем снижает ожидаемую продолжительность жизни на два года. В таких странах, как Индия или Бангладеш, средняя продолжительность жизни из-за опасных выбросов в атмосферу сокращается почти на 10 лет.

Особенно в отчете AQLI отметили состояние качества воздуха в развивающихся регионах. За последние 20 лет уровень загрязнения воздуха в четырех странах Южной Азии — Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан — увеличился на 44 процента, что обернулось сокращение продолжительности жизни почти на пять лет. Приблизительно 89 процентов из 650 миллионов жителей стран Юго-Восточной Азии живут в районах, где уровень загрязнения воздуха твердыми частицами не соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты также обратили внимание на позитивные изменения. В частности, США, страны Европы, Япония, Китай благодаря жесткой политике в отношении экологии добились некоторого успеха в борьбе за чистый воздух. Например, в Китае в 2013 году началась «война с загрязнением», в результате которой страна сократила количество выбросов твердых частиц в атмосферу почти на 40 процентов. По оценке AQLI, если китайские власти продолжат эту политику, то граждане этой страны будут жить на два года больше.