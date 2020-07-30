Одобрен самый долгий в истории полет «Протон-М» 

Государственная комиссия на космодроме Байконур дала добро на старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Известно, что выведение спутников на орбиту займет рекордные 18 часов. Об этом сообщил в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее сообщалось о переносе старта «Протона» с четверга, 30 июля, на пятницу, 31 июля, Отмечалось, что это необходимо для дополнительных проверок узлов и агрегатов.

По данным Роскосмоса, старт ракеты «Протон-М» запланирован на 31 июля в 00:25 по московскому времени с 200-й площадки космодрома. Ожидается, что полный полет ракеты продлится примерно 18 часов 16 минут, передает РИА Новости.