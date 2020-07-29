Названы причины расширения «врат ада» в Якутии 

Ученые рассказали о причинах расширения Батагайского кратера. Это гигантский термокарстовый провал в земле, который иногда называют «вратами ада». Кратер расположен в Якутии , сообщает «Вечерняя Москва».

Доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник геологического факультета МГУ Владимир Сывороткин отметил, что название «кратер» не совсем корректно — скорее, это овраг. Он появился из-за деятельности человека — в конце 1930-х годов в этом районе началась разработка месторождений олова, а в 1960-м вырубили участок леса. В результате почва просела, открыв слои отложений, формировавшиеся в течение нескольких тысячелетий.

Ученые отметили, что территория провала постепенно расширяется. Летом в Якутии бывает очень жарко, нагрев вкупе с вырубками леса разрушают вечную мерзлоту. Края оврага становятся нестабильными, там постоянно случаются оползни. Если их ничем не укрепить, воронка продолжит разрастаться.

Сейчас длина Батагайского кратера составляет около километра, ширина — 800 метров, глубина — 100 метров. В этом месте ученые получают открытый доступ к древним породам, в которых, в условиях вечной мерзлоты, могли сохраниться и шкуры животных. Эксперт также добавил, что потепление в Арктике идет весьма активно, из-за чего могут появиться и другие термокарстовые провалы.

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Источник: vm.ru.