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Появилось видео начала строительства реактора ITER 

Вадим Дроздов 14 минут назад
Во Франции дали старт проекту по строительству термоядерного реактора ITER. Это может быть первый в истории человечества подобный реактор. В строительстве будут принимать участие Евросоюз, США, Россия, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Каждая из стран отвечает за свою часть реактора. Таким образом, ITER — это международный проект по осуществлению термоядерного синтеза. Россия поставит для реактора термомагниты и устройство нагрева плазмы. Владимир Путин поприветствовал инициативу по началу строительства ITER и назвал его примером эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. Также российский президент выразил надежду, что пандемия не сдвинет сроки начала строительства.
Наука и техника , Видео , Владимир Путин , ЕС , Индия , Китай , Южная Корея , США , Франция , Япония
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