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Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника 

Lenta.ru и ещё 2 39 минут назад
Российскую вакцину сравнили с первым спутником
Фото: РИА Новости
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что одобрить вакцину, созданную в институте имени Гамалеи, планируется не позднее 10 августа.

«Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что для российских ученых главной задачей является защита людей, «а не быть первыми».
20 июля завершились клинические испытания вакцины Минобороны и центра имени Гамалеи — в тот день из военного госпиталя выписали вторую группу добровольцев из 20 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Также Мурашко говорил о том, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Михаил Мурашко , Кирилл Дмитриев , Министерство обороны , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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