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Россия и США обсудили безопасность в космосе 

RT на русском и ещё 2 25 минут назад
Россия и США обсудили безопасность в космосе
Фото: globallookpress.com
Российская и американская делегации провели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

«Состоялась встреча представителей министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности (США) с представителями Российской Федерации в рамках обмена мнениями по вопросам космической безопасности», — указано в тексте.

Отмечается, что дискуссия продлилась 13 часов, был обсуждён широкий круг вопросов.
Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
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Наука и техника , Армия , Наука , Оружие , Кристофер Форд , Госдеп США , Вена , США
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