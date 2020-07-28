Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство может засекретить закупки Роскосмоса 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Закупки Роскосмоса могут засекретить
Фото: РИА Новости
Правительство разработало проект постановления, который позволит Роскосмосу определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту, внесенного главой правительства Михаилом Мишустиным, говорится, что необходимость принятия постановления обусловлена тем, что органы иностранных государств и групп таких государств анализируют открытую информацию из контрактов Роскосмоса и его предприятий, выявляя участников коопераций.
Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при госзакупках на проведение работ по исследованию космоса, создание космических материалов и технологий, а также при создании, модернизации, поставке, ремонте, обслуживании, использовании и утилизации космической техники.
Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Газета.Ru: последние новости
Астероид размером с футбольное поле летит к Земле Астероид размером с футбольное поле летит к Земле В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019 В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019 Ученые разработают космонавтам хлеб для бутербродов Ученые разработают космонавтам хлеб для бутербродов
Комментарии
Наука и техника , Михаил Мишустин , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет
Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
01:35
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
Происшествия
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
00:34
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение