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В Турции раскопали древний саркофаг с редкой золотой диадемой 

Российская Газета 2 часа назад
В Турции раскопали древний саркофаг
Фото: Ministry of Culture and Tourism of Republic of Turkey / Andalou Agency
В Турции рабочие при проведении строительных работ в Измире наткнулись на каменный гроб, в котором находились человеческие останки, а также фрагменты керамики и золотой диадемы.
Как сообщает The History Blog, саркофаг рабочие нашли, когда копали фундамент в историческом районе Конак. О находке они тут же сообщили в Министерство культуры и туризма. Строительные работы были приостановлены. Археологи приступили к раскопкам и консервации объекта.
В результате был раскопан хорошо сохранившийся каменный саркофаг, который сверху был накрыт каменной же плитой. Радиоуглеродное датирование ученые еще не проводили. Однако они считают, что находка относится ко II веку нашей эры.
Это был римский период, когда на территории современного турецкого Измира располагался греческий город Смирна. В то время он как раз достиг пика своего расцвета. Присутствие в захоронении золотой диадемы указывает на то, что в саркофаге была похоронена представительница или представитель высшего сословия, возможно, из правящей семьи.
Остатки диадемы были аккуратно извлечены из земли и отправлены на лабораторное исследование. Подобные находки встречаются крайне редко. Установить личность погребенного человека вряд ли удастся.
Смирна считается одним из древнейших поселений Средиземноморья. Этот греческий город был основан около 1000 года до нашей эры. Он процветал благодаря сельскому хозяйству и торговле и столетиями был одним из важнейших городов в бассейне Средиземного моря.
В 545 году до нашей эры, при Кире Великом, Смирна была разрушена персидскими войсками. Грекам она была возвращена после того, как Александр Македонский победил персидскую армию Дария III в 333 году до нашей эры. Именно при Александре Великом Смирна восстановила утраченный статус.
Известно, что в 124 году нашей эры этого город посетил император Адриан. В 178 году Смирна была разрушена мощным землетрясением. Город был восстановлен по приказу Марка Аврелия. Большинство сохранившихся в нем сооружений римской эпохи относятся как раз к периоду той масштабной реконструкции.
К слову, ученые планируют продолжить раскопки на месте находки. Они предполагают, что в этом месте мог располагаться некрополь, поэтому найденный саркофаг может быть не единственным. Измирский совет по сохранению культурного наследия уже объявил этот район археологическим памятником третьей степени.
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Наука и техника , Александр Македонский , Минкультуры , Турция
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