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На Synergy Online Forum эксперты обсудили доверие к новым технологиям и способы защиты на случай второй волны пандемии 

Партнерский материал 25 минут назад
На Synergy Online Forum эксперты обсудили доверие к новым технологиям
Фото: Synergy
24 июля прошла онлайн-трансляция Synergy Online Forum, посвящённого возможностям искусственного интеллекта. Ведущие эксперты отрасли рассказали о перспективах развития инновационных технологий, практическом применении новых разработок в бизнесе и возможных сценариях использования ИИ во время второй волны эпидемии.
О том, как искусственный интеллект поможет справиться с коронавирусом, рассказал Chief Research Officer компании Neuromation, заведующий лабораторией искусственного интеллекта ПОМИ РАН Сергей Николенко. В своём выступлении он отметил, что видит как минимум два возможных направления, которые способны помочь в случае наступления второй волны пандемии.

«Первое — это глубокие нейронные сети, в частности порождающие модели — и соперничающие (GAN), и байесовские (VAE и другие), — активно используются для drug discovery — поиска молекул, которые могут потенциально обладать нужными свойствами (например, лечить коронавирус). Второе направление — вероятностные модели. Один из лучших примеров, который только можно себе представить для рассказа о сложных методах вероятностного вывода, — модели распространения инфекций, так называемые SIR-модели (от трёх состояний человека в этой модели: Susceptible-Infected-Recovered). В типичной такой модели чего только нет: и сэмплирование марковскими методами Монте-Карло, и вывод на марковских цепях, и EM-алгоритм для обучения на неполных данных. Их использование также может помочь в борьбе с коронавирусом», — отметил спикер.

Эксперт в направлениях дополненной и виртуальной реальностей, основатель компаний Connect и Insta AR Александр Боронин в ходе своего выступления рассказал о прикладных решениях ИИ в бизнесе. Также он посоветовал предпринимателям не увлекаться исключительно теоретизированием в данной отрасли и больше обращать внимание именно на практическую сторону вопроса: «Вам нужно понять, в каких моментах вы можете сейчас как люди, представляющие бизнес и какие-то направления в бизнесе, внедрять в него ИИ. Потому что в целом, конечно, интересно знать, как работают нейронные сети и система компьютерного зрения, по какому принципу создаются различные базы данных, но в целом у вас как у бизнеса более простые задачи. И основная из них — если вы внедряете ИИ, какой профит вы от этого получите, сможете ли вы получить этот профит быстро и что с этим стоит делать».
Генеральный директор NtechLab Андрей Теленков напомнил, что вместе с предпринимательским сектором большую роль в развитии отрасли играют государственные инициативы: «Искусственный интеллект начинается с государственных инициатив. Мы выносим принцип: стимулирование прежде регулирования. На наш взгляд, это ключевой принцип для развития ИИ в стране. Уже сейчас в городе существуют сотни беспилотных автомобилей, за рулём которых всё ещё сидят водители, но уже не участвуют в процессе вождения. Некоторые задачи жилищно-коммунального хозяйства выполняет компьютер, тем самым искусственный интеллект обеспечивает более комфортную государственную среду».
По-прежнему вопрос доверия к технологиям ИИ стоит достаточно остро. Согласно результатам опроса, проведённого в преддверии форума Аналитическим центром Университета «Синергия», 20% респондентов пока с недоверием относятся к внедрению инновационных разработок в повседневную жизнь. В первую очередь их опасения связаны с возможной утечкой персональных данных и нарушением личного пространства. В исследовании приняли участие свыше 2,3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
Трансляция форума состоялась на платформе Synergy.Online — виртуальной площадки в сфере массового онлайн-образования. На образовательной платформе Synergy.Online проходят еженедельные стриминги выступлений хедлайнеров мирового уровня, ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые готовят свои лекции и мастер-классы в рамках актуальных тем мировой и российской повестки.
Подробнее на сайте форума: synergy.online/lp/synergyonlineforum-ai
Для получения комментариев свяжитесь с Раисой Бояхчян: RBoiakhchian@synergy.ru
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