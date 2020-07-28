Коммерческий спутник заснял ракетный пуск России 

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По данным издания, снимок был сделан 23 июля спутником, находившимся на расстоянии в 785 километров от Земли. На снимке запечатлен огненный шар.

Как сообщал «Рамблер», 23 июля в Минобороны России рассказали о проведенном в Баренцевом море учении по противовоздушной обороне.

В этот день экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» выполнил зенитные стрельбы. На вооружении корабля стоит зенитно-ракетный комплекс «Кинжал».

Forbes отмечает, что коммерческим спутникам удалось зафиксировать в тот же день подводную лодку, всплывшую на поверхность. По версии издания, скорее всего, это субмарина БС-64 «Подмосковье».