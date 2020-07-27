Google оставит своих работников на «удалёнке» еще на год. 

Руководство Google оставит своих сотрудников на удалённой работе до июля 2021 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в компании.

«Google будет держать своих сотрудников дома, по крайней мере, еще в следующем июле, сделав поисковый гигант первой крупной американской корпорацией, которая официально оформила подобное продление удаленного графика работы перед лицом пандемии коронавируса», — говорится в публикации.

Как сообщает газета, это решение коснется около 200 тыс. штатных сотрудников компании и подрядчиков. Источники издания допускают, что другие технологические гиганты США отсрочат выход своих работников в офисы как минимум до января 2020 года. Телеканал СNBC сообщает, что глава Google Сундар Пичаи уже оповестил сотрудников о продлении удалёнки через почтовую рассылку и приводит текст сообщения.

«Чтобы дать сотрудникам возможность заранее планировать, мы продлеваем нашу удаленную работу до 30 июня 2021 года для тех специалистов, которые не обязаны находиться в офисе», — сообщает Пичаи в письме своим подчиненным.

Google закрыла офисы в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Первоначально компания собиралась возобновить офисную работу 6 июля, но с ростом количества случаев заражения коронавирусом в Калифорнии Google официально продлила «удалёнку» до конца года.

Так уже сделал Facebook, а Twitter разрешил своим сотрудникам никогда не возвращаться в офис, если они этого захотят. По данным Университета Джона Хопкинса, на 27 июля в США зафиксировано 4 238 500 подтвержденных случаев коронавируса. 146 968 человек умерли, 1 297 863 выздоровели.