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Google оставит своих работников на «удалёнке» еще на год. 

Rambler News Service и ещё 1 4 часа назад
Google оставит своих работников на «удалёнке» еще на год
Фото: РИА Новости
Руководство Google оставит своих сотрудников на удалённой работе до июля 2021 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в компании.

«Google будет держать своих сотрудников дома, по крайней мере, еще в следующем июле, сделав поисковый гигант первой крупной американской корпорацией, которая официально оформила подобное продление удаленного графика работы перед лицом пандемии коронавируса», — говорится в публикации.

Как сообщает газета, это решение коснется около 200 тыс. штатных сотрудников компании и подрядчиков. Источники издания допускают, что другие технологические гиганты США отсрочат выход своих работников в офисы как минимум до января 2020 года. Телеканал СNBC сообщает, что глава Google Сундар Пичаи уже оповестил сотрудников о продлении удалёнки через почтовую рассылку и приводит текст сообщения.

«Чтобы дать сотрудникам возможность заранее планировать, мы продлеваем нашу удаленную работу до 30 июня 2021 года для тех специалистов, которые не обязаны находиться в офисе», — сообщает Пичаи в письме своим подчиненным.

Google закрыла офисы в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Первоначально компания собиралась возобновить офисную работу 6 июля, но с ростом количества случаев заражения коронавирусом в Калифорнии Google официально продлила «удалёнку» до конца года.
Так уже сделал Facebook, а Twitter разрешил своим сотрудникам никогда не возвращаться в офис, если они этого захотят. По данным Университета Джона Хопкинса, на 27 июля в США зафиксировано 4 238 500 подтвержденных случаев коронавируса. 146 968 человек умерли, 1 297 863 выздоровели.
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Комментарии
Наука и техника , Google , Wall Street Journal
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