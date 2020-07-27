Apple выпустила кабель за 11 тысяч рублей 

Apple представила кабель Thunderbolt 3 Pro стоимостью 11 490 рублей. Аксессуар доступен в интернет-магазине компании.

Устройство имеет разъемы Thunderbolt 3 и двухметровую длину. Кабель позволяет подключать к компьютерам Mac аксессуары и заряжать девайсы на мощности до 100 ватт. При передаче данных через разъем Thunderbolt 3 провод обеспечивает скорость до 40 гигабит в секунду, через порт USB 3.1 Gen 2 — до 10 гигабит в секунду.

Кабель отличается от подобных аксессуаров наличием тканевой оплетки черного цвета, благодаря которой он не запутывается при складывании. Также компания отмечает наличие логотипа Thunderbolt, по которому провод нельзя спутать с другими устройствами.

Ранее в сети появилась информация, что Apple заменит комплектный зарядный кабель для iPhone 12 аксессуаром в тканевой оплетке. По словам инсайдеров, новый провод будет отличаться повышенной износостойкостью. Аксессуар позволит заряжать смартфоны с разъемом Lightning через адаптер USB-C. Ожидается, что презентация новой линейки iPhone состоится в сентябре.