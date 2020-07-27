Миниатюрные луноходы победили в конкурсе NASA 

В апреле этого года Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) объявила конкурс «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA», наименование которого перекликается с названием фильма 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей».

«Представленные идеи были выдающимися, — говорит технолог JPL Сабах Бакс. — Эти проекты могут помочь NASA создать лунную базу и новое направление в науке».

Цель программы, в рамках которой был объявлен конкурс, — уменьшить вес груза в будущих миссиях. Для вывода на орбиту тяжелых грузов нужно много топлива и денег, а освободившееся место позволит взять на Луну больше оборудования.

Небольшие луноходы стоят дешевле и весят меньше. В условиях конкурса говорилось, что полезные нагрузки должны быть не больше куска мыла (10х10х5 сантиметров) и весить до 400 грамм.

Победителем конкурса стал луноход Puli Lunar Water Snooper, созданный венгерской компанией Puli. Разработчики получили приз в размере 30 000 долларов. Их ровер предназначен для поисков водяного льда на поверхности спутника Земли.

В другой категории «Лунная среда» выиграл проект Sun Slicer — миниатюрный рентгеновский спектрометр от компании Team Sun Slicer, разработчики которого также получили приз в 30 000 долларов.